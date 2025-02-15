Российская армия освободила Березовку в ДНР
Населенный пункт Березовка освобожден подразделениями группировки войск «Центр». Об этом Минобороны РФ сообщает в сводке о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 февраля).
Минобороны распространило информацию об освобождении Березовки в субботу.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
Накануне ВС РФ освободили в ДНР село Зеленое Поле.