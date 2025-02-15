Российская армия освободила Березовку в ДНР

Населенный пункт Березовка освобожден подразделениями группировки войск «Центр». Об этом Минобороны РФ сообщает в сводке о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 февраля).

Российская армия освободила Березовку в ДНР
© РИА Новости

Минобороны распространило информацию об освобождении Березовки в субботу.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики», сказано в сообщении.

Накануне ВС РФ освободили в ДНР село Зеленое Поле.

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