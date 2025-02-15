Российская армия освободила Березовку в ДНР

Населенный пункт Березовка освобожден подразделениями группировки войск «Центр». Об этом Минобороны РФ сообщает в сводке о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 февраля).

Минобороны распространило информацию об освобождении Березовки в субботу.

« П о д р а з д е л е н и я г р у п п и р о в к и в о й с к « Ц е н т р » в р е з у л ь т а т е р е ш и т е л ь н ы х д е й с т в и й о с в о б о д и л и н а с е л е н н ы й п у н к т Б е р е з о в к а Д о н е ц к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Накануне ВС РФ освободили в ДНР село Зеленое Поле.