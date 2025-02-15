Украине предрекли гражданскую войну после окончания конфликта
После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война. Ее развяжут радикалы-националисты, движимые жаждой мести, и недовольные ветераны. В результате страна будет «разорвана на части». О таком развитии событий предупреждает обозреватель издания Spectator Сергей Майдуков.
Автор пишет, что после окончания конфликта республике «придется иметь дело с сотнями тысяч ветеранов, возвращающихся в свои города и деревни». Они столкнутся с социальным кризисом и всплеском организованной преступности, при этом на руках у населения уже находится огромное количество оружия.
«Что происходит, когда вооруженные, травмированные мужчины возвращаются домой, чтобы найти только города-призраки и безработицу? Не выглядит неправдоподобным то, что Украина очень скоро может снова оказаться в состоянии войны — на этот раз внутренней. Гражданская война разорвала бы страну на части, но на данный момент не похоже, что кто-то готовится к такому повороту событий», — пишет Майдуков.
По его мнению, у властей наблюдается заметный недостаток внимания к благополучию ветеранов, что потенциально «может стать бомбой замедленного действия».
Вдобавок если соглашение о мире будет воспринято украинскими радикалами как капитуляция перед Россией, то они начнут призывать к мести и разрушат любую хрупкую стабильность.
«В 2025 году националистический пыл Украины поутих, но это может быть временным затишьем перед очередной вспышкой беспорядков. Когда национализм движим жаждой мести и усугубляется травмой, он часто мутирует в экстремизм. Украине, возможно, не избежать этой тенденции», — отмечает Майдуков.
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Он считает, что критический вопрос сейчас заключается в том, сплотятся ли союзники Украины, чтобы предотвратить погружение республики в хаос, или позволят ей развалиться изнутри.
«Существует реальная вероятность того, что завершение конфликта может оказаться еще более разрушительным для страны», — резюмирует автор Spectator.
На этой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что «перед Украиной неизбежно маячит крах государственности».