Украине предрекли гражданскую войну после окончания конфликта

После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война. Ее развяжут радикалы-националисты, движимые жаждой мести, и недовольные ветераны. В результате страна будет «разорвана на части». О таком развитии событий предупреждает обозреватель издания Spectator Сергей Майдуков.

Украине предрекли гражданскую войну после окончания конфликта
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Автор пишет, что после окончания конфликта республике «придется иметь дело с сотнями тысяч ветеранов, возвращающихся в свои города и деревни». Они столкнутся с социальным кризисом и всплеском организованной преступности, при этом на руках у населения уже находится огромное количество оружия.

«Что происходит, когда вооруженные, травмированные мужчины возвращаются домой, чтобы найти только города-призраки и безработицу? Не выглядит неправдоподобным то, что Украина очень скоро может снова оказаться в состоянии войны — на этот раз внутренней. Гражданская война разорвала бы страну на части, но на данный момент не похоже, что кто-то готовится к такому повороту событий», — пишет Майдуков.

По его мнению, у властей наблюдается заметный недостаток внимания к благополучию ветеранов, что потенциально «может стать бомбой замедленного действия».

Вдобавок если соглашение о мире будет воспринято украинскими радикалами как капитуляция перед Россией, то они начнут призывать к мести и разрушат любую хрупкую стабильность.

«В 2025 году националистический пыл Украины поутих, но это может быть временным затишьем перед очередной вспышкой беспорядков. Когда национализм движим жаждой мести и усугубляется травмой, он часто мутирует в экстремизм. Украине, возможно, не избежать этой тенденции», — отмечает Майдуков.

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Он считает, что критический вопрос сейчас заключается в том, сплотятся ли союзники Украины, чтобы предотвратить погружение республики в хаос, или позволят ей развалиться изнутри.

«Существует реальная вероятность того, что завершение конфликта может оказаться еще более разрушительным для страны», резюмирует автор Spectator.

На этой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что «перед Украиной неизбежно маячит крах государственности».

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