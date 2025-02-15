После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война. Ее развяжут радикалы-националисты, движимые жаждой мести, и недовольные ветераны. В результате страна будет «разорвана на части». О таком развитии событий предупреждает обозреватель издания Spectator Сергей Майдуков.

Автор пишет, что после окончания конфликта республике «придется иметь дело с сотнями тысяч ветеранов, возвращающихся в свои города и деревни». Они столкнутся с социальным кризисом и всплеском организованной преступности, при этом на руках у населения уже находится огромное количество оружия.

« Ч т о п р о и с х о д и т , к о г д а в о о р у ж е н н ы е , т р а в м и р о в а н н ы е м у ж ч и н ы в о з в р а щ а ю т с я д о м о й , ч т о б ы н а й т и т о л ь к о г о р о д а - п р и з р а к и и б е з р а б о т и ц у ? Н е в ы г л я д и т н е п р а в д о п о д о б н ы м т о , ч т о Украина очень скоро может снова оказаться в состоянии войны — на этот раз внутренней. Гражданская война разорвала бы страну на части, но на данный момент не похоже, что кто-то готовится к такому повороту событий», — пишет Майдуков.

По его мнению, у властей наблюдается заметный недостаток внимания к благополучию ветеранов, что потенциально «может стать бомбой замедленного действия».

Вдобавок если соглашение о мире будет воспринято украинскими радикалами как капитуляция перед Россией, то они начнут призывать к мести и разрушат любую хрупкую стабильность.

« В 2 0 2 5 г о д у н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й п ы л Украины поутих, но это может быть временным затишьем перед очередной вспышкой беспорядков. Когда национализм движим жаждой мести и усугубляется травмой, он часто мутирует в экстремизм. Украине, возможно, не избежать этой тенденции», — отмечает Майдуков.

Орбан: конфликт на Украине вызван ее намерением вступить в НАТО

Он считает, что критический вопрос сейчас заключается в том, сплотятся ли союзники Украины, чтобы предотвратить погружение республики в хаос, или позволят ей развалиться изнутри.

« С у щ е с т в у е т р е а л ь н а я в е р о я т н о с т ь т о г о , ч т о з а в е р ш е н и е к о н ф л и к т а м о ж е т о к а з а т ь с я е щ е б о л е е р а з р у ш и т е л ь н ы м д л я с т р а н ы » , — р е з ю м и р у е т а в т о р S p e c t a t o r .

На этой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что «перед Украиной неизбежно маячит крах государственности».