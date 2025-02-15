Штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота Пончик рассказал, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в ноги женщине под Суджей. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам Пончика, женщина с перебитыми ногами была обнаружена в Новоивановке. Она рассказала, что бойцы ВСУ не проявляли жестокости к мирным жителям до приближения ВС РФ. На фоне российского наступления беспокойство украинских бойцов вылилось в агрессию в отношении населения.

« В с е с в о е н е д о в о л ь с т в о в ы м е щ а л и н а м и р н ы х , с т р е л я я в у п о р . Т а к и р а н и л и т у ж е н щ и н у . Ш л а п о у л и ц е , н а в о п р о с в о е н н о г о , р у с с к а я л и , у в е р е н н о о т в е т и л а « д а » , п о с л е ч е г о т о т д а л о ч е р е д ь п о н о г а м с 1 5 м е т р о в » , — р а с с к а з а л р о с с и й с к и й с о л д а т .

До этого омбудсвумен Татьяна Москалькова рассказала о помощи бойцов ВСУ жителям Курской области и призвала не видеть в Украине «империю зла».