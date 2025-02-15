Хинштейн заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе, пострадал один человек.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

« В ч е р а В С У с п о м о щ ь ю б е с п и л о т н и к а с б р о с и л и в з р ы в н о е у с т р о й с т в о н а т е р р и т о р и ю ч а с т н о г о д о м а в Б е л о в с к о м р а й о н е » , — з а я в и л о н .

По словам губернатора, пострадал хозяин дома. Его доставили в Курскую областную больницу с осколочными ранениями. На данный момент жизни мужчины ничего не угрожает. Падение беспилотника повредило хозяйственные постройки. Хинштейн призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничные территории.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил о позиционных боях с ВСУ в районе села Черкасское Поречное Курской области, охарактеризовав ситуацию как «вялое толкание».

По его словам, активных наступательных действий ни одна из сторон не предпринимает, происходит взаимный обмен ударами. В то же время, Подоляка отметил интенсивные боевые действия севернее села Черкасская Конопелька, где ВСУ удерживают позиции, захваченные в ходе недавней контратаки.