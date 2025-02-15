Украинский военнопленный Сергей Чередниченко рассказал, что, несмотря на пиар 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Анны Киевской, обученной и снабженной Францией, воевал с ржавым автоматом Калашникова.

" Я в ы х о д е ц и з 1 5 5 - й м е х а н и з и р о в а н н о й б р и г а д ы , я н е в и д е л в п о д р а з д е л е н и и н и о д н о й з а р у б е ж н о й т е х н и к и , к о г д а п р о х о д и л с л у ж б у . Я в о ю ю с а в т о м а т о м К а л а ш н и к о в а р ж а в ы м . К о м а н д о в а н и е н а м г о в о р и л о , ч т о б у д е т ф о р м а , б р о н е ж и л е т ы у п р о щ е н н ы е , н о н и ч е г о н е т . Я н е п р о х о д и л н и к а к у ю с п е ц и а л ь н у ю п о д г о т о в к у , я п р о ш е л т о л ь к о о б ы ч н ы е к у р с ы , и м е н я с р а з у к и н у л и н а н о л ь , - с к а з а л о н в в и д е о , п р е д о с т а в л е н н о м Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что из рассказа военнопленного следует, что украинские военнослужащие, находясь в населенных пунктах, занимались мародерством и пьянством.