Пленный из ВСУ рассказал, что воевал с ржавым Калашниковым

Украинский военнопленный Сергей Чередниченко рассказал, что, несмотря на пиар 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Анны Киевской, обученной и снабженной Францией, воевал с ржавым автоматом Калашникова.
"Я выходец из 155-й механизированной бригады, я не видел в подразделении ни одной зарубежной техники, когда проходил службу. Я воюю с автоматом Калашникова ржавым. Командование нам говорило, что будет форма, бронежилеты упрощенные, но ничего нет. Я не проходил никакую специальную подготовку, я прошел только обычные курсы, и меня сразу кинули на ноль, - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве добавили, что из рассказа военнопленного следует, что украинские военнослужащие, находясь в населенных пунктах, занимались мародерством и пьянством.