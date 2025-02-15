Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Над территорией Волгоградской области были сбиты 17 БПЛА, над территорией Калужской области — 12. Еще девять беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области и два — над Саратовской областью.

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над тремя регионами России

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты. Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

В ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе.