Многие из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) задумываются о дезертирстве из-за военных поражений. Об этом рассказал житель города Запорожье Константин, пишет РИА Новости.

©

« Т е , у к о г о н е т и н т е р н е т а , с м о т р я т т е л е м а р а ф о н ( и н ф о р м а ц и о н н а я п р о г р а м м а н а у к р а и н с к о м Т В ) . И т а м в с е о т л и ч н о , т а м в с е х о р о ш о . Е с л и е с т ь T e l e g r a m - к а н а л ы и л и , т о , к о н е ч н о , и н ф о р м а ц и я с о в с е м д р у г а я » , — п о с е т о в а л м е с т н ы й ж и т е л ь .

Омбудсмен ВСУ объяснила дезертирство психологическими проблемами

По словам Константина, журналисты умалчивают о продвижениях Вооруженных сил России. По факту многие бойцы всерьез задумываются о дезертирстве. Как отметил мужчина, что «говорят по телеку — это одно, а что говорят люди между собой — это совсем другое».

Накануне житель Запорожья Константин рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины уничтожают рапорта мобилизованных о негодности к воинской службе. По словам мужчины, только после попадания в военную часть и получения доступа к телефону военнослужащие могут связаться с родным.

В начале февраля Константин рассказал, что слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим.