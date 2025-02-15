В России разработали плащ-невидимку для бойцов СВО

В городе Красноярск разработали «плащ-невидимку» для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о маскировочном костюме, состоящем из плаща-палатки и брюк, который незаметен для тепловизоров, рассказал ТАСС руководитель разработки Николай Наумов.

« В т а к о м к о с т ю м е , п о о т з ы в а м н а ш и х з а щ и т н и к о в с п е р е д о в о й , н е з а ф и к с и р у е т т е п л о в и з о р в 1 0 0 м е т р а х и б о л е е » , — п о д ч е р к н у л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

В Европе подсчитали траты на Украину за время СВО

Наумов уточнил, что у нового плаща есть ряд преимуществ перед уже используемыми военными. Среди них — снижение теплового контура, что позволяет бойцам не быть обнаруженными противником.

« Б о е ц , к о т о р ы й н а д е в а е т э т о т к о с т ю м , м о ж е т а к т и в н о д в и г а т ь с я и л е г к о м а с к и р о в а т ь с я б л а г о д а р я с п е ц и а л ь н о й т к а н и и к о н с т р у к ц и и . В и т о г е п о л у ч а е т с я , ч т о б о е ц м е н е е в и д и м , в л ю б о е в р е м я г о д а с н и ж а е т с я е г о в и з у а л ь н ы й и т е п л о в о й ф о н » , — с о о б щ и л р у к о в о д и т е л ь р а з р а б о т к и .

Костюм уже протестировали в полевых условиях, он доказал свою эффективность.

До этого Наумов сообщал о разработке сверхлегкого комплекта тактической одежды для военных на СВО. Он позволяет переносить температуру от минус 25 градусов до плюс 20 градусов, весит 2,5 килограмма.