Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР. Его слова передает ТАСС.

« В с о в о к у п н о с т и п р о т и в н и к в с е г о л и ш ь к о н т р о л и р у е т п р и б л и з и т е л ь н о 2 0 % Ч а с о в а Я р а » , — о т м е т и л Марочко.

Он добавил, что площадь населенного пункта,, находящаяся под контролем ВСУ, уменьшается.

Марочко сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ под Купянском

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал о положении дел на Красноармейском направлении.

3 февраля чиновник сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.