Эксперт назвал процент территории Часова Яра, который контролируют ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР. Его слова передает ТАСС.
«В совокупности противник всего лишь контролирует приблизительно 20% Часова Яра», — отметил Марочко.
Он добавил, что площадь населенного пункта,, находящаяся под контролем ВСУ, уменьшается.
Марочко сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ под Купянском
До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал о положении дел на Красноармейском направлении.
3 февраля чиновник сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.
Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.