Армия США прекратила прием трансгендеров на службу

Армия США прекращает прием на службу трансгендеров* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном в социальной сети Х заявлении.

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Отмечается, что армия США также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих. Решение вступает в силу незамедлительно.

Трамп подписал указ о запрете транс-персонам участвовать в женских соревнованиях

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов намерен выгнать из американской армии всех трансгендеров. Сейчас в американских вооруженных силах служат около 15 000 трансгендеров. Предполагается, что их уволят по медицинским показаниям, признав непригодными к службе.

Также в ходе предвыборного митинга Трамп пообещал не допустить участия мужчин в женском спорте. До этого палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам выступать в женских школьных спортивных командах.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.