Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ под Курском

Сотрудники Первого канала попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Черкасская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

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По словам главы региона, в результате атаки украинского беспилотника получил ранения оператор Юрий Шолмов. В настоящее время он находится в Курской областной больнице, по оценке врачей, в удовлетворительном состоянии. Шолмова позже доставят в Москву для последующего лечения.

Предварительно, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

— У в е р е н , э т о м у п о д л о м у п о с т у п к у н а ц и с т с к о г о р е ж и м а д о л ж н а п о с л е д о в а т ь с а м а я п р и н ц и п и а л ь н а я о ц е н к а н а м е ж д у н а р о д н о м у р о в н е ! — н а п и с а л Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее в зоне спецоперации погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Журналист служил в Вооруженных силах России с осени 2022 года, добровольно отправившись на фронт в Донбасс. Также на СВО погиб еще один журналист «Известий» Семен Еремин. Он одним из первых сделал репортаж из Волновахи в марте того же года, когда ВС России сняли флаг Украины на въезде в город.