Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ под Курском
Сотрудники Первого канала попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Черкасская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам главы региона, в результате атаки украинского беспилотника получил ранения оператор Юрий Шолмов. В настоящее время он находится в Курской областной больнице, по оценке врачей, в удовлетворительном состоянии. Шолмова позже доставят в Москву для последующего лечения.
Предварительно, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.
— Уверен, этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее в зоне спецоперации погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Журналист служил в Вооруженных силах России с осени 2022 года, добровольно отправившись на фронт в Донбасс. Также на СВО погиб еще один журналист «Известий» Семен Еремин. Он одним из первых сделал репортаж из Волновахи в марте того же года, когда ВС России сняли флаг Украины на въезде в город.