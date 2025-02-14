Корабли ВМФ России прибыли на Бали для участия в учениях «Комодо-2025»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл на индонезийский остров Бали, чтобы принять участие в международных учениях «Комодо-2025».

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В состав отряда вошли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга».

Учения начнутся 16 февраля и продлятся до 22 февраля. Ожидается, что открытие мероприятий посетит президент Индонезии Прабово Субианто вместе с министрами и высокопоставленными военными.

На учениях «Комодо-2025» будет присутствовать делегация во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьёвым.

Эти учения организованы ВМС Индонезии с целью укрепления морского сотрудничества между дружественными странами.

Ранее не исключалось, что Индонезия может принять участие в учениях «Запад-2025» с Россией и Белоруссией.