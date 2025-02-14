Финляндия проведет учения на закрытой границе с Россией

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии проведёт учения по охране границы у крупного пункта пропуска «Ваалимаа» с 17 по 23 февраля.

Об этом сообщила пограничная охрана Финляндии.

«Эти учения являются частью тренировки финской пограничной службы LUKKO25, целью которых является отработка навыков борьбы с незаконным проникновением на территорию страны», — сообщили в погранслужбе.

Отмечается, что учения не повлияют на работу пропускного пункта, а также не приведут к перебоям при пересечении границы.

Ранее подросток из Финляндии в одиночку незаконно пересёк российскую границу.