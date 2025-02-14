Появилось фото повреждений авианосца США после столкновения с судном

Появилась фотография полученных американским атомным авианосцем «Гарри Трумэн» после столкновения с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море повреждений. Снимком поделился Шестой флот ВМС США.

© U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Столкновение авианосца с торговым судном произошло 12 февраля возле города Порт-Саид. Известно, что курсы Besiktas-M, идущего под флагом Панамы, и «Гарри Трумэна» пересеклись, когда первый шел в порт Констанца в Румынии, а второй — в сторону Суэцкого канала.

Причина столкновения неизвестна. По факту произошедшего начато расследование.

Отмечается, что суда шли на малой скорости, поэтому никто из членов экипажей при ударе не пострадал. Также сообщалось, что двигательные установки авианосца не получили повреждений.

Напомним, что «Гарри Трумэн» в последний год активно принимал участие в операциях на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море. В декабре 2024 года он прибыл в регион на фоне атак йеменских хуситов на торговые суда. Последним его местом пребывания стала база Суда-Бэй на греческом острове Крит, куда он прибыл 7 февраля 2025 года для технического обслуживания и ремонта.