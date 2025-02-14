Собянин открыл летно-испытательный комплекс для БПЛА в "Руднево"

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров открыли летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке "Руднево".

" М ы п о п о р у ч е н и ю п р е з и д е н т а п р о д о л ж а е м р а з в и в а т ь б е с п и л о т н ы е а в и а ц и о н н ы е с и с т е м ы в Москве. Здесь, в индустриальном парке "Руднево", создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, мощнейший производственный центр, в котором производятся беспилотники от самых маленьких FPV до крупных вертолетных систем. И сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр, самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами", - сказал Собянин.

Он отметил, что обучение будет как для гражданского использования, так и для тех, кто дальше планирует пойти в Вооруженные силы РФ, в том числе в зону СВО, получив самые необходимые навыки для работы с беспилотниками.

" Д л я н а с , к о н е ч н о , в а ж н о , ч т о б ы н а т о й п р о д у к ц и и , к о т о р у ю м ы п о с т а в л я е м в м и н и с т е р с т в о о б о р о н ы , р е б я т а м о г л и о б у ч а т ь с я , п о н и м а т ь , к а к и е е с т ь т е х н о л о г и ч е с к и е о п ц и и у э т о й т е х н и к и , к а к и е н о в а ц и и , и э ф ф е к т и в н о и с п о л ь з о в а т ь . В м е с т е с м и н и с т е р с т в о м о б о р о н ы , п о п о р у ч е н и ю м и н и с т р а , м ы с е г о д н я р а з р а б а т ы в а е м п р о г р а м м у п о д г о т о в к и б о й ц о в . В т е ч е н и е г о д а м ы м о ж е м , и с х о д я и з т е х м о щ н о с т е й , к о т о р ы е и м е е м , п о д г о т о в и т ь о к о л о 5 т ы с я ч б о й ц о в . Н а д е ю с ь , ч т о э т а п р о г р а м м а б у д е т п о л е з н а в ц е л о м д л я с т р а н ы " , - д о б а в и л Собянин.

В свою очередь заместитель министра обороны России Евкуров поблагодарил мэра Москвы за создание площадки.

" М ы т о т ц и к л п о д г о т о в к и , к о т о р ы й е с т ь в в о о р у ж е н н ы х с и л а х , н а к л а д ы в а е м и н а э т у п л о щ а д к у . П р а в и л ь н о б ы л о с к а з а н о , м ы с о в м е щ а е м т у п р о г р а м м у , к о т о р а я з д е с ь е с т ь , и п р о г р а м м у , к о т о р а я е с т ь в в о о р у ж е н н ы х с и л а х . О н а н е т а к а я с л о ж н а я , н о п р и э т о м о б у ч а ю щ а я . П р и э т о м з д е с ь н а х о д я т с я б о й ц ы , к о т о р ы е п о л у ч и л и с п е р в а т е о р и ю , п о т о м д о в о л ь н о с е р ь е з н у ю п р а к т и к у . О н и п р я м о с з о н ы б о е в ы х д е й с т в и й " , - с к а з а л Евкуров.

Он добавил, что бойцы пройдут вторую теорию, будут обучаться на новых отечественных аппаратах.

" И м ы у ж е д о г о в а р и в а е м с я с в а ш и м и п о д ч и н е н н ы м и , ч т о п о с л е о б у ч е н и я р е б я т а п о е д у т о б р а т н о , п о л у ч и в у ж е т е о б р а з ц ы , н а к о т о р ы х о н и з д е с ь о б у ч а л и с ь . И б у д у т п р и м е н я т ь н а п р а к т и к е т а м . Э т а п л о щ а д к а п о з в о л я е т п о д г о т о в и т ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о н а ш и х с п е ц и а л и с т о в - э т о б о л ь ш о й п л ю с д л я т о г о , ч т о б ы р а з г р у з и т ь н а ш и у ч е б н ы е ц е н т р ы . О г р о м н о е с п а с и б о , з а д а ч а в ы п о л н я е т с я " , - д о б а в и л з а м м и н и с т р а .

О комплексе

Как сообщается в материалах мэрии, для строительства летно-испытательного комплекса был выделен участок площадью 11 га, где в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23 мая 2024 года №641 установлен экспериментальный правовой режим, позволяющий: осуществлять полеты БАС свыше 30 килограммов без сертификата летной годности, сократить срок подачи заявки на использование воздушного пространства и проводить подготовку пилотов для управления БАС массой свыше 30 килограммов. В составе летно-испытательного комплекса возведены полетный ангар, авиационно-тренажерный центр, административно-технический модуль, эллинг для хранения воздушных судов и взлетно-посадочная площадка.

В марте 2023 года на базе индустриального парка "Руднево" правительством Москвы, Минпромторгом России и Национальной технологической инициативой был создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем.