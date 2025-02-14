Атака на Чернобыльскую атомную электростанцию является провокацией украинских спецслужб, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, ударом, в котором Киев обвинил Москву, украинский президент Владимир Зеленский хочет сорвать переговоры.

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У д а р п о Ч А Э С — д е ш е в а я п р о в о к а ц и я у к р а и н с к и х с п е ц с л у ж б . С л е д о в а л о о ж и д а т ь , ч т о Зеленский попытается любыми способами сорвать переговорный процесс, начало которому положили недавние контакты президентов России и США, — написал Коц.

По его словам, Зеленский намеренно устроил провокацию перед Мюнхенской конференцией, на которой поднимается украинский вопрос. Коц добавил, что Россия три года не ударяла по ЧАЭС и не стала бы делать это тогда, когда между Москвой и Вашингтоном «наметилось что-то напоминающее взаимопонимание». Военкор предположил, что на кадрах, которые появятся с АЭС, будут видны обломки ракет, например, «Герань», которые «завезли для спектакля».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ готовили провокации в отношении ядерных объектов к Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, удары по Чернобыльской АЭС стали продолжением провокаций Киева. Дипломат отметила, что российская сторона была осведомлена о готовящихся ударах.