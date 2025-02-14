Стало известно, как ВСУ готовили провокацию на Чернобыльской АЭС
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли устроить провокацию на Чернобыльской АЭС, используя детали от отработавших «Гераней». Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».
Генерал-майор прокомментировал заявления Владимира Зеленского об атаке по Чернобыльской АЭС и повреждении ее саркофага. По мнению Попова, можно однозначно можно утверждать, что это была провокация. Военный считает, что запуск беспилотника «под видом «Герани» был одобрен администрацией Зеленского и украинской разведкой.
«Противник мог камуфлировать беспилотник отдельными оригинальными деталями, которые были взяты с ранее отработавших «Гераней», чтобы сохранить внешний облик», - заявил Попов.
Он добавил, что эти детали могли прикрепить к «беспилотнику-провокатору» так, чтобы при ударе по саркофагу АЭС именно они остались целыми и их можно было «показать всему миру». Попов отметил, что это было подготовлено специально к Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы привлечь внимание западных стран.
«На самом деле это провокация чистой воды, и ни одно наше подразделение не запустило бы ракету воздух-поверхность или беспилотник на Чернобыльскую АЭС», - подчеркнул Попов.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Украина планирует устроить в Балтийском море провокацию с минами, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. По данным СВР, морские мины производства РФ, которые есть в распоряжении Украины, могут быть использованы для подрыва иностранных кораблей.