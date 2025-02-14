Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли устроить провокацию на Чернобыльской АЭС, используя детали от отработавших «Гераней». Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».

Генерал-майор прокомментировал заявления Владимира Зеленского об атаке по Чернобыльской АЭС и повреждении ее саркофага. По мнению Попова, можно однозначно можно утверждать, что это была провокация. Военный считает, что запуск беспилотника «под видом «Герани» был одобрен администрацией Зеленского и украинской разведкой.

« П р о т и в н и к м о г к а м у ф л и р о в а т ь б е с п и л о т н и к о т д е л ь н ы м и о р и г и н а л ь н ы м и д е т а л я м и , к о т о р ы е б ы л и в з я т ы с р а н е е о т р а б о т а в ш и х « Г е р а н е й » , ч т о б ы с о х р а н и т ь в н е ш н и й о б л и к » , - з а я в и л П о п о в .

Он добавил, что эти детали могли прикрепить к «беспилотнику-провокатору» так, чтобы при ударе по саркофагу АЭС именно они остались целыми и их можно было «показать всему миру». Попов отметил, что это было подготовлено специально к Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы привлечь внимание западных стран.

« Н а с а м о м д е л е э т о п р о в о к а ц и я ч и с т о й в о д ы , и н и о д н о н а ш е п о д р а з д е л е н и е н е з а п у с т и л о б ы р а к е т у в о з д у х - п о в е р х н о с т ь и л и б е с п и л о т н и к н а Ч е р н о б ы л ь с к у ю А Э С » , - п о д ч е р к н у л П о п о в .

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Украина планирует устроить в Балтийском море провокацию с минами, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. По данным СВР, морские мины производства РФ, которые есть в распоряжении Украины, могут быть использованы для подрыва иностранных кораблей.