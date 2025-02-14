Стало известно, как ВСУ готовили провокацию на Чернобыльской АЭС

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли устроить провокацию на Чернобыльской АЭС, используя детали от отработавших «Гераней». Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».

Стало известно, как ВСУ готовили провокацию на Чернобыльской АЭС
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Генерал-майор прокомментировал заявления Владимира Зеленского об атаке по Чернобыльской АЭС и повреждении ее саркофага. По мнению Попова, можно однозначно можно утверждать, что это была провокация. Военный считает, что запуск беспилотника «под видом «Герани» был одобрен администрацией Зеленского и украинской разведкой.

«Противник мог камуфлировать беспилотник отдельными оригинальными деталями, которые были взяты с ранее отработавших «Гераней», чтобы сохранить внешний облик», - заявил Попов.

Он добавил, что эти детали могли прикрепить к «беспилотнику-провокатору» так, чтобы при ударе по саркофагу АЭС именно они остались целыми и их можно было «показать всему миру». Попов отметил, что это было подготовлено специально к Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы привлечь внимание западных стран.

«На самом деле это провокация чистой воды, и ни одно наше подразделение не запустило бы ракету воздух-поверхность или беспилотник на Чернобыльскую АЭС», - подчеркнул Попов.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Украина планирует устроить в Балтийском море провокацию с минами, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. По данным СВР, морские мины производства РФ, которые есть в распоряжении Украины, могут быть использованы для подрыва иностранных кораблей.