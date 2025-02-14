Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поблагодарил 150-ю дивизию за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР. Об этом сообщило сегодня российское военное ведомство.

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Ранее военкоры сообщили о том, что Дачное в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. Сегодня Минобороны РФ подтвердило эту информацию, отметив, что «подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное».

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к бойцам, взявшим населенный пункт.

« М и н и с т р о б о р о н ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и А н д р е й Б е л о у с о в п о б л а г о д а р и л к о м а н д о в а н и е и л и ч н ы й с о с т а в 1 5 0 - й г в а р д е й с к о й м о т о с т р е л к о в о й И д р и ц к о - Б е р л и н с к о й о р д е н а К у т у з о в а I I с т е п е н и д и в и з и и з а о с в о б о ж д е н и е н а с е л е н н о г о п у н к т а Д а ч н о е Д о н е ц к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и р о с с и й с к о г о в о е н н о г о в е д о м с т в а .

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден город Дзержинск в ДНР. Там в наступательных действиях приняли участие подразделения первой, девятой, 132-1 гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр».