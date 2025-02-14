Белоусов обратился к военным после освобождения Дачного в ДНР
Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поблагодарил 150-ю дивизию за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР. Об этом сообщило сегодня российское военное ведомство.
Ранее военкоры сообщили о том, что Дачное в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. Сегодня Минобороны РФ подтвердило эту информацию, отметив, что «подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное».
Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к бойцам, взявшим населенный пункт.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден город Дзержинск в ДНР. Там в наступательных действиях приняли участие подразделения первой, девятой, 132-1 гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр».