Международное признание Су-57 начинается с Африки

Стал известен первый иностранный покупатель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Им стала североафриканская страна Алжир, имеющая давние традиции военно-технического сотрудничества с Россией. Сам факт этой сделки может иметь далекоидущие последствия для всего российского экспорта боевых самолетов.

Еще в ноябре 2024 года Рособоронэкспорт сообщал о заключении первых зарубежных контрактов на закупку российских истребителей пятого поколения Су-57, но не стал раскрывать, в какую именно страну будут поставлены самолеты. Теперь стало известно, что речь идет об Алжире – крупнейшей стране Северной Африки (да и Африки вообще). Если верить алжирским источникам, поставка первой партии истребителей должна состояться в этом году, а алжирские пилоты уже проходят соответствующее обучение в России.

Точности ради некоторые интернет-ресурсы еще в ноябре указывали, что таинственным покупателем Рособоронэкспорта является именно Алжир. Например, базирующийся во Франции портал Maghreb online напоминал о традиции военно-технического сотрудничества Алжира с нашей страной еще со времен СССР, отметив, что оно «не только укрепило оборонные позиции Алжира, но и его роль как ключевого союзника России в Северной Африке», – ни более, ни менее.

Действительно, ранее Алжир закупал в России разнообразные виды вооружений, начиная с самолетов Су-30МКА, МиГ-29 и Су-24 и кончая танками Т90-С и системами ПВО С-300 и С-400 «Триумф». Как отмечает тот же портал, они призваны были «уравновесить вооружение, которое страны НАТО поставляют в регион».

Если уж быть совсем точными, «для Алжира приобретение Су-57 станет противовесом вооружениям, которые соседнее Марокко недавно купило у США, – истребителям F-16 C/D Block 72. Это соперничество подпитывает гонку вооружений в Северной Африке, где обе страны стремятся обеспечить себе преимущество… Включив в свой арсенал истребитель-невидимку пятого поколения, Алжир, скорее всего, сможет сохранить превосходство в воздухе и утвердиться в регионе в доминирующей роли».

Как отмечает французский портал Zone Militaire, в 2025 году алжирское правительство вновь увеличило бюджет на оборону, который должен будет составить почти 24 млрд евро. Сообщается, что значительная часть этой суммы будет потрачена на закупки вооружений, модернизацию военного арсенала, а также на покупку систем ПВО.

Милитаризация Алжира стала следствием, с одной стороны, напряженных отношений с соседним Марокко и с другой – общей нестабильности на Африканском континенте.

Еще одна, соседняя с Алжиром африканская страна Средиземноморья, некогда процветающая и благополучная Ливия, после свержения и убийства Каддафи стала ареной хаоса и гражданской войны. На границах орудуют джихадисты — и, как будто этого мало, барометр отношений Алжира с Францией застыл на отметке «хуже некуда».

Треугольник Алжир – Марокко – Франция вообще многое объясняет в политике Алжира. И Марокко, и Алжир – бывшие французские колонии, причем последний сбросил колониальное иго в результате кровавой войны. Тем не менее Алжир и Франция до сих пор связаны сложной сетью торговых, экономических и политических интересов, в которые, однако, вмешался спор из-за Западной Сахары.

Алжир хотел, чтобы эта территория стала независимой, в то время как Марокко заявляло на нее свои права. В июле прошлого года президент Франции дал понять, что выбирает сторону Марокко. Отношения накалились, Алжир в знак протеста отозвал своего посла из Парижа.

Судя по всему, в отместку за Западную Сахару Алжир решил припомнить Франции ядерные испытания на своей территории. Председатель Национального народного собрания Алжира Брахим Бугали публично призвал Францию признать свою ответственность за «ядерные преступления», которые он назвал «преступлением против человечества и окружающей среды». Также он призвал назначить 13 февраля международным днем памяти жертв ядерных взрывов и дал понять, что родственники алжирских жертв имеют право рассчитывать на компенсацию со стороны французов, а зараженные радиацией полигоны должны быть приведены в порядок, опять-таки за французский счет.

Нельзя отказать алжирским властям в коварном расчете – мало что способно так вывести из себя экономных французов, как требование раскошелиться. Но обострение отношений с Францией и воспоминание о роли, которую та сыграла в низложении Каддафи, также подталкивают власти Алжира к тому, чтобы иметь сильную армию, вооруженную по последнему слову техники.

И новейший российский истребитель пятого поколения в полной мере отвечает таким критериям. Буквально на днях он произвел фурор на выставке вооружений в Индии. Ранее, в ноябре 2024 года, на аналогичной выставке в Китае знаменитый российский летчик-испытатель Сергей Богдан также демонстрировал зрителям чудеса техники пилотирования на данной машине.

Как отмечали эксперты, «если бы не поразительное совершенство движков Су-57, многие фигуры исполнить было бы невозможно... Что увидит на этом показе потенциальный иностранный заказчик, привередливый и скептичный? За что ему отдавать миллиарды долларов, покупая партию Су-57Э? За то, что при любых маневрах, любом направлении ветра, любом угле атаки, вообще при любых, даже самых экстремальных условиях взлета и полета в боевой обстановке двигатель этого истребителя не захлебнется, не остановится, не потеряет тягу. Не подведет».

Точное число Су-57, которые Алжир должен будет получить, не раскрывается. В источниках фигурирует цифра 14 самолетов (общее количество), причем, как утверждает алжирское телевидение, в этом году Россия должна будет поставить уже шесть машин. В любом случае речь идет о сделке как минимум на сотни миллионов долларов. Некоторые специалисты подвергают это число сомнению, так как Россия находится под санкциями и должна испытывать трудности с комплектующими. Однако истребители – не иголка в стоге сена, и вряд ли они ускользнут от пристального внимания заинтересованных лиц, как только встанут на вооружение алжирских ВВС.

«Алжир понимает, что надежность российских машин остается с прежним знаком качества. К тому же Су-57 стоит гораздо дешевле, чем западные конкуренты, включая американские F-35», – объясняет мотивы покупки российских истребителей генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. «Также следует учитывать, что экспортная версия Су-57 не будет отличаться по управлению и боевому потенциалу от базовой. Но система опознавания «свой-чужой» российского производства на экспортном самолете не появится. Это вопрос безопасности государства. Кроме того, на экспортных самолетах другие локаторные частоты, которые мы используем в боевых условиях. За счет этого получается упрощенная версия истребителя», – пояснил Попов.

Как отмечают источники, продажа Су-57 Алжиру может подтолкнуть и других потенциальных покупателей заключить контракты на поставку и этих, и других российских боевых самолетов. Что касается именно Су-57, сообщают о возможном интересе к ним со стороны Индии.

Действительно, битва Су-57 за лакомый и богатый индийский рынок вооружений продолжается вот уже много лет. Несомненно, сам факт того, что машина уже имеет экспортные контракты и, самое главное, испытана в реальной боевой обстановке, в небе спецоперации на Украине, окажет значение для переговоров с Нью-Дели по данному вопросу. Еще из плюсов российского предложения – тот факт, что наша страна предлагает Индии фактически совместное производство истребителей пятого поколения, США, например, на это никогда не пойдут.

Однако стоит иметь в виду серьезные амбиции Франции с их «Рафалями» (значительная партия которых закуплена ВВС Индии) и, самое главное, крупнейшего производителя оружия в мире – Соединенные Штаты. Вашингтон предлагает Индии свои новейшие F-35. Они значительно дороже, пока не имеют опыта боевого применения – но зато у данных машин куда более широкие экспортные поставки, и в целом их производство ведется в большом масштабе.