WSJ: Пентагон откажется от определенных видов вооружений для оптимизации бюджета

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США работает над списками военной техники и вооружений, которые могут попасть под списание в рамках инициативы ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое возглавляет американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, этот шаг направлен на оптимизацию бюджета и избавление от устаревших или избыточных систем вооружений, которые ранее не удавалось исключить из-за давления законодателей.

Как пишет газета, некоторые подразделения уже подготовили предложения по сокращению определенных видов техники. В частности, армия США рассматривает возможность списания устаревших беспилотников и бронемашин, которые производились в избытке, что может сэкономить миллиарды долларов, указывает WSJ. ВМС США, в свою очередь, изучают возможность отказа от части фрегатов и прибрежных боевых кораблей.

Согласно информации издания, DOGE еще не приходилось сталкиваться с таким большим и сложным бюджетом, как бюджет Пентагона. Министерство насчитывает 3 млн военнослужащих и гражданских лиц, а его бюджет превышает $800 млрд, что составляет не менее 12% от федерального бюджета в $6,75 трлн, отмечает WSJ. По ее данным, представители DOGE ожидаются в оборонном ведомстве в пятницу.