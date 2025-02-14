Пентагон упростит механизм продажи оружия другим странам
Минобороны США планирует реформировать механизм продажи американского оружия за рубеж. Об этом заявил в четверг министр обороны США Пит Хегсет на брифинге после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе.
"Нам нужно реформировать этот процесс, сделать его быстрее, чтобы сегодняшний заказ был исполнен не через семь лет, а через три года и с меньшим количеством бюрократических проволочек", - приводит его слова портал Defense News.
Ранее механизм продажи американских вооружений за рубеж (foreign military sales, FMS) неоднократно критиковали за громоздкость, что особенно проявилось на фоне украинского конфликта. В 2023 году была создана рабочая группа совместно с Конгрессом США, однако оборонное ведомство до сих пор не может до конца выполнить многие из ее рекомендаций.
Впрочем, дело не только в бюрократии. Быстрые поставки вооружений предполагают их быстрое производство, а уже с текущим потоком заказов американский ВПК справляется с трудом. Так, недавно Болгария получила первый истребитель F-16, заказанный еще в 2019 году. Но наблюдается острый дефицит производственных мощностей и в менее технологичных областях, таких как производство артиллерийских боеприпасов. На новые линии нужны деньги, время и рабочие. Впрочем, инвестиции в производство как раз были одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа.
Заявления Хегсета в очередной раз подчеркивают его слова о том, что Европа должна увеличить военные расходы, в том числе на закупки техники и вооружений в США, поскольку в Старом Свете обстановка в этих областях не многим лучше.
"Способность быстро производить боеприпасы, новые технологии и применять их на практике была "белым пятном", выявившимся в результате конфликта на Украине. <…> Европа восполняет этот пробел, как и Америка", - отметил глава американского оборонного ведомства, а также призвал европейцев больше вкладываться в поддержку Киева.