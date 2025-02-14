Пентагон упростит механизм продажи оружия другим странам

Минобороны США планирует реформировать механизм продажи американского оружия за рубеж. Об этом заявил в четверг министр обороны США Пит Хегсет на брифинге после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе.

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" Н а м н у ж н о р е ф о р м и р о в а т ь э т о т п р о ц е с с , с д е л а т ь е г о б ы с т р е е , ч т о б ы с е г о д н я ш н и й з а к а з б ы л и с п о л н е н н е ч е р е з с е м ь л е т , а ч е р е з т р и г о д а и с м е н ь ш и м к о л и ч е с т в о м б ю р о к р а т и ч е с к и х п р о в о л о ч е к " , - п р и в о д и т е г о с л о в а п о р т а л D e f e n s e N e w s .

Ранее механизм продажи американских вооружений за рубеж (foreign military sales, FMS) неоднократно критиковали за громоздкость, что особенно проявилось на фоне украинского конфликта. В 2023 году была создана рабочая группа совместно с Конгрессом США, однако оборонное ведомство до сих пор не может до конца выполнить многие из ее рекомендаций.

Впрочем, дело не только в бюрократии. Быстрые поставки вооружений предполагают их быстрое производство, а уже с текущим потоком заказов американский ВПК справляется с трудом. Так, недавно Болгария получила первый истребитель F-16, заказанный еще в 2019 году. Но наблюдается острый дефицит производственных мощностей и в менее технологичных областях, таких как производство артиллерийских боеприпасов. На новые линии нужны деньги, время и рабочие. Впрочем, инвестиции в производство как раз были одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа.

Заявления Хегсета в очередной раз подчеркивают его слова о том, что Европа должна увеличить военные расходы, в том числе на закупки техники и вооружений в США, поскольку в Старом Свете обстановка в этих областях не многим лучше.