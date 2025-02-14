Кадыров продемонстрировал лабораторию по поражению дронов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал разработку средств радиоэлектронной борьбы для эффективного поражения беспилотников, подчеркнув, что у «неприятеля нет шансов для достижения успеха в зоне боевого соприкосновения».
Рамзан Кадыров заявил 10 февраля о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева. Однако, по его словам, бойцы «оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ».
Сегодня глава Чечни уточнил, что остановить атаку дронов-камикадзе ВСУ на Зайнди Зингиева позволили разработки команды специалистов, сделанные в собственной лаборатории, которая оснащена всем необходимым.
«Высокая эффективность наших средств РЭБ вместе с профессионализмом бойцов не оставляет и шанса неприятелю для достижения успеха в зоне боевого соприкосновения. Там, где противник делает ставку на беспилотные системы, наши специалисты находят способы их нейтрализации», - заметил Рамзан Кадыров.
По его словам, результаты работы своей команды специалистов представил командир роты РЭБ 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Шамиль Исмаилов.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». По словам главы региона, эти дроны уже «уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов».