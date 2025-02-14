Кадыров продемонстрировал лабораторию по поражению дронов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал разработку средств радиоэлектронной борьбы для эффективного поражения беспилотников, подчеркнув, что у «неприятеля нет шансов для достижения успеха в зоне боевого соприкосновения».

Рамзан Кадыров заявил 10 февраля о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева. Однако, по его словам, бойцы «оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ».

Сегодня глава Чечни уточнил, что остановить атаку дронов-камикадзе ВСУ на Зайнди Зингиева позволили разработки команды специалистов, сделанные в собственной лаборатории, которая оснащена всем необходимым.

« В ы с о к а я э ф ф е к т и в н о с т ь н а ш и х с р е д с т в Р Э Б в м е с т е с п р о ф е с с и о н а л и з м о м б о й ц о в н е о с т а в л я е т и ш а н с а н е п р и я т е л ю д л я д о с т и ж е н и я у с п е х а в з о н е б о е в о г о с о п р и к о с н о в е н и я . Т а м , г д е п р о т и в н и к д е л а е т с т а в к у н а б е с п и л о т н ы е с и с т е м ы , н а ш и с п е ц и а л и с т ы н а х о д я т с п о с о б ы и х н е й т р а л и з а ц и и » , - з а м е т и л Рамзан Кадыров.

По его словам, результаты работы своей команды специалистов представил командир роты РЭБ 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Шамиль Исмаилов.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». По словам главы региона, эти дроны уже «уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов».