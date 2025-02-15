Стало известно о стягивании подразделений ВСУ к Запорожью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои подразделения к городу Запорожье с западной части страны. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в эфире канала «Соловьев.Live».
«В ближайшую неделю состоится большое противостояние, (…) противник сегодня натаскивает туда и личный состав, и технику, причем в большом количестве из резервных подразделений, которые стягивают с правого берега [Днепра], из ротации, из Киева, Ровно, Львова, подразделения из Чернигова и так далее», — сообщил он.
Эксперт допустил, что стягивание сил украинской армии на запорожское направление связан с неудачами Киева на конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, попытки переговоров украинского лидера Владимира Зеленского не дали никаких успехов.
Житель Запорожья рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ
Ранее житель Запорожья заявил, что Киев назначил руководить городом выходцев из западной Украины. Он рассказал, что нынешние городские власти активно поддерживают радикальные и русофобские настроения среди местных жителей, а также оказывают давление на несогласных с такой политикой.