Стало известно о стягивании подразделений ВСУ к Запорожью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои подразделения к городу Запорожье с западной части страны. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в эфире канала «Соловьев.Live».

« В б л и ж а й ш у ю н е д е л ю с о с т о и т с я б о л ь ш о е п р о т и в о с т о я н и е , ( … ) п р о т и в н и к с е г о д н я н а т а с к и в а е т т у д а и л и ч н ы й с о с т а в , и т е х н и к у , п р и ч е м в б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е и з р е з е р в н ы х п о д р а з д е л е н и й , к о т о р ы е с т я г и в а ю т с п р а в о г о б е р е г а [ Д н е п р а ] , и з р о т а ц и и , и з Киева, Ровно, Львова, подразделения из Чернигова и так далее», — сообщил он.

Эксперт допустил, что стягивание сил украинской армии на запорожское направление связан с неудачами Киева на конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, попытки переговоров украинского лидера Владимира Зеленского не дали никаких успехов.

Житель Запорожья рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ

Ранее житель Запорожья заявил, что Киев назначил руководить городом выходцев из западной Украины. Он рассказал, что нынешние городские власти активно поддерживают радикальные и русофобские настроения среди местных жителей, а также оказывают давление на несогласных с такой политикой.