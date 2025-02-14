Солдаты бригады "Эдельвейс" ВСУ сдружились в плену с бойцами ВС РФ
Канал RT опубликовал видео с рассказами пленных солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ. Они были захвачены в Харьковской области бойцами 25-й ОМСБр ВС РФ.
Украинские военнослужащие при перемещении на позиции попали под удары дронов и были ранены. Для их эвакуации прибыла БМП, но также была атакована.
"Четверых раненых забрал. И назад уже...Потом эти вспышки были, дроны, скиды. Началась каша в голове, фара разбилась, - вспоминает водитель. - Думал я правильно ехал, а оказалось, я там поворот пропустил. Доехали до конца моста, а он подорван был".
В итоге шестеро солдат ВСУ, четверо раненных и двое из группы эвакуации, заблудились и спрятались в укрытии. Через два дня их стали атаковать свои же. Дроны сбрасывали зажигательные боеприпасы. Около месяца украинцы просидели в укрытии, а при штурме ВС России попали в плен. Здесь они были приятно удивлены. Вместо издевательств, которыми их запугивали ранее, получили человеческое отношение.
"Кушать варили одинаково, никто не спорил, интересно было поговорить. Пришли на другую позицию к хлопцам, тоже всем варили одинаково. Сигаретами угощали: "На, кури, дед", - рассказывает самый возрастной военнопленный.
"Ваши пацаны были гостеприимные, мы ели с одного котелка. Никто руку не поднял. Не было никакого насилия. Даже сдружились с некоторыми", - добавляет второй пленный.
"Ребята приняли нас не как врага, а как соседа, можно сказать", - делает вывод третий украинец.