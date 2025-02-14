Солдаты бригады "Эдельвейс" ВСУ сдружились в плену с бойцами ВС РФ

Канал RT опубликовал видео с рассказами пленных солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ. Они были захвачены в Харьковской области бойцами 25-й ОМСБр ВС РФ.

© Российская Газета

Украинские военнослужащие при перемещении на позиции попали под удары дронов и были ранены. Для их эвакуации прибыла БМП, но также была атакована.

" Ч е т в е р ы х р а н е н ы х з а б р а л . И н а з а д у ж е . . . П о т о м э т и в с п ы ш к и б ы л и , д р о н ы , с к и д ы . Н а ч а л а с ь к а ш а в г о л о в е , ф а р а р а з б и л а с ь , - в с п о м и н а е т в о д и т е л ь . - Д у м а л я п р а в и л ь н о е х а л , а о к а з а л о с ь , я т а м п о в о р о т п р о п у с т и л . Д о е х а л и д о к о н ц а м о с т а , а о н п о д о р в а н б ы л " .

В итоге шестеро солдат ВСУ, четверо раненных и двое из группы эвакуации, заблудились и спрятались в укрытии. Через два дня их стали атаковать свои же. Дроны сбрасывали зажигательные боеприпасы. Около месяца украинцы просидели в укрытии, а при штурме ВС России попали в плен. Здесь они были приятно удивлены. Вместо издевательств, которыми их запугивали ранее, получили человеческое отношение.

" К у ш а т ь в а р и л и о д и н а к о в о , н и к т о н е с п о р и л , и н т е р е с н о б ы л о п о г о в о р и т ь . П р и ш л и н а д р у г у ю п о з и ц и ю к х л о п ц а м , т о ж е в с е м в а р и л и о д и н а к о в о . С и г а р е т а м и у г о щ а л и : " Н а , к у р и , д е д " , - р а с с к а з ы в а е т с а м ы й в о з р а с т н о й в о е н н о п л е н н ы й .

" В а ш и п а ц а н ы б ы л и г о с т е п р и и м н ы е , м ы е л и с о д н о г о к о т е л к а . Н и к т о р у к у н е п о д н я л . Н е б ы л о н и к а к о г о н а с и л и я . Д а ж е с д р у ж и л и с ь с н е к о т о р ы м и " , - д о б а в л я е т в т о р о й п л е н н ы й .