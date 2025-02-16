Военно-морские учения с участием РФ, США и КНР открылись на Бали

Международные учения "Комодо-2025" в пятый раз открылись на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что в этом году в учениях приняли участие свыше 30 стран, включая Россию, США и Китай. Мероприятие посетили министр-координатор инфраструктуры и регионального развития, а также министр креативной экономики, главы ВВС и ВМС Индонезии и губернатор Бали.

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" Д е л е г а т ы и у ч а с т н и к и , в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х п р е д с т о я щ и х д н е й м ы б у д е м р а б о т а т ь в м е с т е д л я о с у щ е с т в л е н и я г у м а н и т а р н о й д е я т е л ь н о с т и " , - з а я в и л н а ч а л ь н и к ш т а б а В М С Индонезии адмирал Мухаммад Али.

Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для участия в многостороннем военно-морском учении «Комодо-2025»

Он также отметил, что в рамках учений также будут отрабатываться методы оказания помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море. В рамках мероприятия гостей ждет военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, а также выступление моряков на флайбордах. Кроме того, гости мероприятия увидят демонстрацию флагов стран-участниц на парашютах и традиционный музыкальный театр. Отряд российских боевых кораблей прибыл в Индонезию для участия в военно-морских учениях 15 февраля.

На Бали прибыли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в сопровождении среднего морского танкера "Печенга". Планируется, что учения стартуют 16 февраля и продлятся до 22 февраля. В российском посольстве в Индонезии рассказали, что на "Комодо-2025" направили делегацию во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьевым.