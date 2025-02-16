Военно-морские учения с участием РФ, США и КНР открылись на Бали

Международные учения "Комодо-2025" в пятый раз открылись на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что в этом году в учениях приняли участие свыше 30 стран, включая Россию, США и Китай. Мероприятие посетили министр-координатор инфраструктуры и регионального развития, а также министр креативной экономики, главы ВВС и ВМС Индонезии и губернатор Бали.
"Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности", - заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.
Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для участия в многостороннем военно-морском учении «Комодо-2025»
Он также отметил, что в рамках учений также будут отрабатываться методы оказания помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море. В рамках мероприятия гостей ждет военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, а также выступление моряков на флайбордах. Кроме того, гости мероприятия увидят демонстрацию флагов стран-участниц на парашютах и традиционный музыкальный театр. Отряд российских боевых кораблей прибыл в Индонезию для участия в военно-морских учениях 15 февраля.
На Бали прибыли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в сопровождении среднего морского танкера "Печенга". Планируется, что учения стартуют 16 февраля и продлятся до 22 февраля. В российском посольстве в Индонезии рассказали, что на "Комодо-2025" направили делегацию во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьевым.