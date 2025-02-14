Хинштейн рассказал о новой подлой атаке ВСУ на Курскую область

Мирный житель Курской области пострадал в результате новой атаки Вооруженных сил Украины по территории региона, сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, вражеский беспилотник ударил по работающему в поле комбайну. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Мужчина, который работал в нем, успел выскочить, однако все равно был травмирован. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и закрытым переломом ноги.

С о с т о я н и е п о с т р а д а в ш е г о о ц е н и в а е т с я к а к т я ж е л о е , н о с т а б и л ь н о е . В р а ч и д е л а ю т в с е в о з м о ж н о е , ч т о б ы , к а к м о ж н о с к о р е е п о с т а в и т ь ч е л о в е к а н а н о г и . В р а г п р о д о л ж а е т п о д л ы е а т а к и н а н а ш и м и р н ы е г о р о д а и с е л а , б ь е т п о г р а ж д а н с к о й т е х н и к е , — н а п и с а л Хинштейн.

Раскрыты подробности боев в Курской области

Ранее в МО России сообщили, что в средства противовоздушной обороны в ночь на 14 февраля уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать сразу три региона. Больше всего было сбито над территорией Белгородской области — 41 беспилотник.