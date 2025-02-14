Хинштейн рассказал о новой подлой атаке ВСУ на Курскую область

«Бьет по гражданской»: Хинштейн о новой подлой атаке ВСУ на Курскую область
Мирный житель Курской области пострадал в результате новой атаки Вооруженных сил Украины по территории региона, сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, вражеский беспилотник ударил по работающему в поле комбайну. В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Мужчина, который работал в нем, успел выскочить, однако все равно был травмирован. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и закрытым переломом ноги.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное, чтобы, как можно скорее поставить человека на ноги. Враг продолжает подлые атаки на наши мирные города и села, бьет по гражданской технике, — написал Хинштейн.
Раскрыты подробности боев в Курской области
Ранее в МО России сообщили, что в средства противовоздушной обороны в ночь на 14 февраля уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать сразу три региона. Больше всего было сбито над территорией Белгородской области — 41 беспилотник.