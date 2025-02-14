«Бьет по гражданской»: Хинштейн о новой подлой атаке ВСУ на Курскую область

Мирный житель Курской области пострадал в результате новой атаки Вооруженных сил Украины по территории региона, сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, вражеский беспилотник ударил по работающему в поле комбайну. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Хинштейн рассказал о новой подлой атаке ВСУ на Курскую область
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Мужчина, который работал в нем, успел выскочить, однако все равно был травмирован. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и закрытым переломом ноги.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное, чтобы, как можно скорее поставить человека на ноги. Враг продолжает подлые атаки на наши мирные города и села, бьет по гражданской технике, написал Хинштейн.

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Ранее в МО России сообщили, что в средства противовоздушной обороны в ночь на 14 февраля уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать сразу три региона. Больше всего было сбито над территорией Белгородской области — 41 беспилотник.

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