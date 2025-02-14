Запад мог предотвратить конфликт на Украине за 24 часа до его начала. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.

По мнению газеты, если Запад хотя бы за сутки объявил, что Украина не будет принята в НАТО, военных действий не было было.

" Н о т о г д а США хотели войны. Теперь они хотят мира", - говорится в статье.

Изменение политики связано с позицией Дональда Трампа.

Турецкий аналитик Абдулкадир Сельви напоминает, что президент США называл Владимира Зеленского "величайшим торговцем в истории". Он говорил, что каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, "он возвращается с 60 миллиардами долларов".

А теперь реальность такова, что Трамп считает миллиарды, направленные на поддержку Украины, были потрачены неправильно.

В США допустили урегулирование конфликта на Украине в несколько этапов

Издание указывает, что Европа оказалась исключена из переговоров по прекращению конфликта на Украине.