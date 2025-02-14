TNI: Поражение западных САУ и комплексов ПВО стало лучшей рекламой для "Ланцета"
Эффективное применение в ходе СВО стало лучшей рекламой для российских дронов-камикадзе "Ланцет", сообщает The National Interest.
Международная аэрокосмическая выставка Aero India 2025 оказалась историческим событием: фото российских Су-57Э, мирно стоящих напротив американских F-35, уже получили широкое распространение, а теперь Россия решила добавить еще интриги, представив экспортный "Ланцет-Э", отмечает издание. Представленная система включает в себя три БПЛА, два из них выполняют функции разведчиков, а третий используется для поражения цели.
При этом "Ланцеты" уже доказали свою эффективность в ходе спецоперации.
"Это очень эффективное и действенное оружие, которое может претендовать на то, что вывело из строя половину артиллерийских установок и установок ПВО НАТО, которые украинцы потеряли с начала конфликта", - пишет TNI.
Особо отмечено, что "Ланцеты" нанесли огромный ущерб американским гаубицам M777, польским САУ Krab и батареям зенитных ракетных комплексов, эксплуатирующихся ВСУ. Лучшей рекламы для такого дрона и придумать нельзя, отмечает TNI.
Важно и то, что "Ланцеты" позволяют поражать позиции артиллерии и ПВО в тылу противника, пробивая таким образом в его обороне бреши, необходимые для нанесения эффективных авиаударов.
Еще одним преимуществом российских дронов-камикадзе издание называет их универсальность. Они могут нести различные боеголовки, от осколочно-фугасных до кумулятивных. "Ланцеты" имеют оптико-электронные системы наведения и способны действовать автономно, но могут управляться и людьми. Тепловизионные камеры позволяют проводить эффективные атаки в любое время суток.
Такие беспилотники полностью изменили облик современных конфликтов, и американца пока не до конца понимают, насколько масштабны эти изменения, пишет TNI.
Напомним, что на сегодняшний день известно почти о трех тысячах ударов "Ланцетами", осуществленных в ходе СВО. Некоторое время назад было опубликовано видео, в котором собраны 100 самых ярких эпизодов применения дрона-камикадзе за прошлый год.