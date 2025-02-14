Эффективное применение в ходе СВО стало лучшей рекламой для российских дронов-камикадзе "Ланцет", сообщает The National Interest.

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Международная аэрокосмическая выставка Aero India 2025 оказалась историческим событием: фото российских Су-57Э, мирно стоящих напротив американских F-35, уже получили широкое распространение, а теперь Россия решила добавить еще интриги, представив экспортный "Ланцет-Э", отмечает издание. Представленная система включает в себя три БПЛА, два из них выполняют функции разведчиков, а третий используется для поражения цели.

При этом "Ланцеты" уже доказали свою эффективность в ходе спецоперации.

" Э т о о ч е н ь э ф ф е к т и в н о е и д е й с т в е н н о е о р у ж и е , к о т о р о е м о ж е т п р е т е н д о в а т ь н а т о , ч т о в ы в е л о и з с т р о я п о л о в и н у а р т и л л е р и й с к и х у с т а н о в о к и у с т а н о в о к П В О НАТО, которые украинцы потеряли с начала конфликта", - пишет TNI.

Особо отмечено, что "Ланцеты" нанесли огромный ущерб американским гаубицам M777, польским САУ Krab и батареям зенитных ракетных комплексов, эксплуатирующихся ВСУ. Лучшей рекламы для такого дрона и придумать нельзя, отмечает TNI.

Важно и то, что "Ланцеты" позволяют поражать позиции артиллерии и ПВО в тылу противника, пробивая таким образом в его обороне бреши, необходимые для нанесения эффективных авиаударов.

Еще одним преимуществом российских дронов-камикадзе издание называет их универсальность. Они могут нести различные боеголовки, от осколочно-фугасных до кумулятивных. "Ланцеты" имеют оптико-электронные системы наведения и способны действовать автономно, но могут управляться и людьми. Тепловизионные камеры позволяют проводить эффективные атаки в любое время суток.

Такие беспилотники полностью изменили облик современных конфликтов, и американца пока не до конца понимают, насколько масштабны эти изменения, пишет TNI.

Напомним, что на сегодняшний день известно почти о трех тысячах ударов "Ланцетами", осуществленных в ходе СВО. Некоторое время назад было опубликовано видео, в котором собраны 100 самых ярких эпизодов применения дрона-камикадзе за прошлый год.