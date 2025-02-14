Патрульный корабль "Виктор Великий" вышел в море для проведения испытаний

В Балтийском море начались заводские ходовые испытания патрульного корабля "Виктор Великий". Он спроектирован в Санкт-Петербурге, а строится в Зеленодольске для Военно-морского флота России.

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Как сообщает блог bmpd, "Виктор Великий" - пятый патрульный корабль проекта 22160. Его заложили 25 ноября 2016 года, спустили на воду 7 мая 2024-го. А в июле этого же года отбуксировали по внутренним водным путям в Кронштадт для доукомплектования. Здесь же он будет проходить испытания, а потом его примут на службу.

Корабль назван в честь советского катерника, Героя Советского Союза Виктора Ивановича Великого, удостоенного этого звания в 1944 году.

Всего для Черноморского флота возведут шесть таких кораблей.