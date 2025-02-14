Владимир Зеленский заявил об ударе по защитному саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В публикации в своем Telegram-канале он утверждает, что к произошедшему якобы причастна Россия.

По словам Зеленского, минувшей ночью по радиационному укрытию попал ударный дрон. За взрывом последовал пожар, который успели ликвидировать — по предварительным оценкам, конструкция получила существенные повреждения. Радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят специалисты.

Как сообщает «Абзац», эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, защищающем поврежденный четвертый реактор.

Взрыв произошел на Чернобыльской АЭС

Кроме того, ровно два года назад, 14 февраля 2023 года, Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявлял о желании Киева устроить масштабную провокацию рядом с Чернобыльской АЭС перед спецсессией Генассамблеи ООН.

Ранее украинские войска сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Как рассказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, колонна с российскими военными и сотрудниками международного агентства подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. В Минобороны РФ подчеркивали, что в произошедшем виноват Киев, а Москва выполняла свои обязательства по обеспечению безопасности инспекторов МАГАТЭ.