Новые разведданные свидетельствуют о том, что Россия начнет весной массированное наступление, пишут со ссылкой на военные источники несколько влиятельных немецких изданий, в том числе T-Online и Frankfurter Rundschau.

Стратегическая операция может развернуться в промежутке с конца марта по начало апреля. Это, кстати, объясняет нынешнее снижение интенсивности боевых действий на передовой. Как считает T-Online, командование ВС РФ планирует масштабную операцию, которая «может продлиться от шести до девяти месяцев и охватить весь 2025 год». Возможные мирные переговоры ей не помеха.

У ВС РФ достаточно ресурсов для крупномасштабных наступательных действий, подчеркивает T-Online. В настоящее время российские войска перегруппируются и доукомплектовывают подразделения, понесшие потери. Также пополняются арсеналы.

На перегруппировку указывает временное уменьшение числа пехотных атак. По данным Генштаба ВСУ, количество обстрелов по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) сократилось до примерно ста в день. Это заметное снижение по сравнению с пиком российского натиска в конце 2024 г., когда ВС РФ проводили более 220 атак в сутки.

« Б ы л о б ы с л и ш к о м н а и в н о п р е д п о л а г а т ь , б у д т о у к р а и н с к и е о б о р о н и т е л ь н ы е с и л ы о с л а б и л и п р о т и в н и к а д о т а к о й с т е п е н и , ч т о о н н е м о ж е т с р а ж а т ь с я . В е д ь ч и с л е н н о с т ь р о с с и й с к и х в о й с к н а л и н и и ф р о н т а б о л е е п о л у м и л л и о н а ! » – ц и т и р у е т T - O n l i n e о д н о г о и з у к р а и н с к и х в о е н н ы х .

Зеленский, похоже, сильно нервничает. В видеообращении к нации он заявил, что российская армия формирует новые дивизии, путинский ВПК вводит в строй большие производственные мощности, пишет Frankfurter Rundschau.

На Западе обсуждают несколько сценариев весеннего удара ВС РФ.

В частности, согласно отчету Forbes, российские войска готовятся к наступлению на Купянск в Харьковской области. Успех этой операции будет зависеть от того, насколько сможет расширить плацдарм на западном берегу Оскола 1-я гвардейская танковая армия ВС РФ.

Еще одно направление, пишет немецкое издание ZDF Heute, – Курское, где численность российской группировки составляет около 50 тыс. человек. Причем для мощного удара именно там есть серьезная политическая мотивация в свете недавнего заявления Владимира Зеленского о том, что он готов «обменяться» территориями с Россией, подчеркивает ZDF Heute. Чтобы ослабить переговорные позиции Киева, российской армии необходимо отбить у оккупантов максимальную территорию Курщины.

Третий сценарий наступления, о котором пишет нидерландское издание De Morgen, – полное освобождение Покровской агломерации с выходом к границе Днепропетровской области. Здесь российские войска атакуют наиболее активно, чтобы укрепить свой плацдарм.

Финский аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group говорит, что не стоит переоценивать заявления Украины о ее контратаках под Покровском (в том числе в районе Песчаного и Даченского). Объективный мониторинг не подтверждают того, что украинцы якобы «отбили» часть этих сел. Любые якобы успехи контратак ВСУ, подчеркивает Кастехельми, – «просто временное явление, а не тенденция». Финский аналитик уверен: ни на одном участке фронта прорыв российский обороны невозможен.

Политолог и эксперт по безопасности Йонас Дридгер в беседе с BuzzFeed News говорит, что оптимальный выход для Украины сейчас – отказаться от потерянных территорий. Очевидно, что киевский режим их не вернет никогда.