В Пентагоне допустили передачу Украине ядерного оружия

Только президент США Дональд Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью порталу Breitbart.

« Я н е т о т , к т о б у д е т о б ъ я в л я т ь к р а с н у ю л и н и ю и л и н е т ( . . . ) . В к о н е ч н о м с ч е т е , п р е з и д е н т Трамп — единственный, кто определит, есть ли пространство для маневра или движение по какой-либо конкретной позиции», — ответил глава оборонного ведомства на вопрос о передаче Украине ядерного оружия.

Хегсет также добавил, что« необходимо видеть реальность такой, какая она есть», поэтому членство Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день маловероятно. Однако он добавил, что нельзя исключать того, что это может произойти «когда-нибудь в будущем».

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12 февраля Хегсет заявил, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Позже Трамп отметил, что высказывания главы американского оборонного ведомства «точно отражали» позицию Вашингтона по данному вопросу.