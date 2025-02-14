Появилось видео с пикапом ВСУ, переехавшим свой десант

В районе Великой Новоселки оператор БПЛА 305-й бригады ВС РФ засек украинский пикап, пытавшийся под покровом ночи подвезти на позицию десант.

В момент выгрузки солдат и снаряжения дрон сбросил бомбу. Она взорвалась рядом с автомобилем, у его водителя не выдержали нервы. Украинце нажал на газ, забыв, что включена задняя передача, и переехал своих же бойцов.

Это довольно распространенная история на СВО: одни всушники страдают из-за нервных водителей пикапов, другие - что намного серьезнее, - попадают под свои же БМП и МТЛБ. Момент выгрузки десанта - самая тонкая часть транспортной операции, когда машина стоит неподвижно, а люки ее раскрыты.

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Такие моменты ждут и ценят операторы русских БПЛА. Особым шиком считается направить дрон прямо в десантное отделение - в котором еще вражеский солдат пытается отпихнуться от дрона рюкзаком. Результат получается наглядным: выгоревшая изнутри БМП, пикап с оторванной, стоящей торчком длинной крышей. И тела десантников по обочинам.