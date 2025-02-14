Вооруженные силы (ВС) России формируют котел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

« Е с л и у к р а и н с к о е к о м а н д о в а н и е в с п е ш н о м п о р я д к е н е п р е д п р и м е т д е й с т в и я п о о т в о д у с и л и с р е д с т в с д а н н о г о р а й о н а , т о в б л и ж а й ш е й п е р с п е к т и в е у к р а и н с к и е б о е в и к и б у д у т о к р у ж е н ы и у н и ч т о ж е н ы » , — п о д ч е р к н у л в о е н н ы й э к с п е р т .

Марочко рассказал о продвижении ВС России в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области и формировании клещей вокруг группировки ВСУ, расположенной между Двуречной и Западным. Подполковник НМ ЛНР в отставке подчеркнул, что российские войска взяли под контроль практически все стратегические высоты на данном участке фронта.

ВС России уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Ранее боец ВС России Константин Захаренко раскрыл тактику российских военных в боях за Дзержинск (украинское название города — Торецк). По его словам, в результате ВС России удавалось дезориентировать подразделения ВСУ.