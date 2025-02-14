В регионах РФ за ночь сбили 50 дронов

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников (41) сбили над Белгородской областью. Всего пять дронов ликвидировали над территорией Воронежской области и четыре — в Ростовской области.

Этой же ночью Вооруженные силы Украины атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов добавил, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

В российском регионе сообщили об отбитой атаке ВСУ

Также в Липецкой области в ночь на 14 февраля объявляли воздушную опасность. По данным МЧС, в регионе действовал желтый уровень. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".