ВСУ ударили по Запорожской ТЭС, без света остались более 50 тысяч абонентов

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции, в результате чего было критически повреждено энергетическое оборудование, более 50 тыс. абонентов остались без электричества.

Более 50 тысяч человек остались без связи из-за удара ВСУ по Запорожской ТЭС
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По данным Министерства энергетики Запорожской области, жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет.

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Отмечается, что отсутствие электроснабжения наблюдается в Энергодаре, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.

«Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения», заявили в ведомстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе региона средствами РЭБ был подавлен беспилотник.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани была поражена воздушная цель.

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