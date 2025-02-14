Более 50 тысяч человек остались без связи из-за удара ВСУ по Запорожской ТЭС

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции, в результате чего было критически повреждено энергетическое оборудование, более 50 тыс. абонентов остались без электричества.

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По данным Министерства энергетики Запорожской области, жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет.

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Отмечается, что отсутствие электроснабжения наблюдается в Энергодаре, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.

« Э н е р г е т и к и в у с и л е н н о м р е ж и м е р а б о т а ю т н а д в о с с т а н о в л е н и е м э л е к т р о с н а б ж е н и я » , — з а я в и л и в в е д о м с т в е .

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе региона средствами РЭБ был подавлен беспилотник.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани была поражена воздушная цель.