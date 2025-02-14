Более 50 тысяч человек остались без связи из-за удара ВСУ по Запорожской ТЭС

Ударом Вооруженных силы Украины (ВСУ) по Запорожской тепловой электростанции (ТЭС) сильного повреждено энергетическое оборудование, из-за этого без света остались более 50 тысяч абонентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщило Министерство энергетики региона.

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— В н о ч ь н а 1 3 ф е в р а л я в 2 3 : 4 0 [ м с к ] В о о р у ж е н н ы е с и л ы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет, — сообщили в ведомстве.

Из-за атаки украинских военных в регионе без света осталось более 50 тысяч человек. Больше всего от этого пострадали город Энергодар, Каменско-Днепровский и Веселовский муниципальный округ, передает пресс-служба ведомства на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

В четверг, 13 февраля, атаке подверглась и Липецкая область. Очевидцы поделились кадрами с места событий. По предварительным данным, местные жители засняли шум, который происходил в промышленной части города. Всего, по подсчетам граждан, взрывов было 12.