Российские подразделения захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

AP: боеприпасов в ряде бригад ВСУ хватит лишь на несколько недель