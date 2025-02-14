Рогов заявил, что ВС РФ заняли два опорных пункта ВСУ у Малой Токмачки
Российские подразделения захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области.
Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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"Российские войска взяли два опорника ВСУ под Ореховым в направлении Малой Токмачки", - сказал собеседник агентства, не приводя подробностей.