ВС России уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Колонна Вооружённых сил Украины, которая продвигалась через Курскую область, была полностью уничтожена бойцами 810-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Север».

ВС России уничтожили колонну ВСУ в Курской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Отмечается, что колонна ВСУ угодила в устроенную морпехами засаду.

«...Военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», отмечается в публикации.

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Ранее сообщалось, что ВСУ с августа потеряли в Курской области более 60 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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