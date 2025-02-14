Колонна Вооружённых сил Украины, которая продвигалась через Курскую область, была полностью уничтожена бойцами 810-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Север».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Отмечается, что колонна ВСУ угодила в устроенную морпехами засаду.

« . . . В о е н н о с л у ж а щ и е м о р с к о й п е х о т ы у с т р о и л и з а с а д у п р о д в и г а ю щ е й с я к о л о н н е В С У , р а з г р о м и л и п р о т и в н и к а и п о л н о с т ь ю о с т а н о в и л и п р о д в и ж е н и е в р а г а н а д а н н о м у ч а с т к е » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Появилось видео ночной атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область

Ранее сообщалось, что ВСУ с августа потеряли в Курской области более 60 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.