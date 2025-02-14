ВС России уничтожили колонну ВСУ в Курской области
Колонна Вооружённых сил Украины, которая продвигалась через Курскую область, была полностью уничтожена бойцами 810-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Север».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Отмечается, что колонна ВСУ угодила в устроенную морпехами засаду.
«...Военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — отмечается в публикации.
Появилось видео ночной атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область
Ранее сообщалось, что ВСУ с августа потеряли в Курской области более 60 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.