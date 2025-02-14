ЦТАК: военные Южной Кореи продолжают конфронтацию

СЕУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Политический кризис в Республике Корея не привел к отказу от конфронтационного курса, которого придерживаются южнокорейские военные. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Хотя действующий президент оказался на скамье подсудимых, а в марионеточной Республике Корея начались борьба на выживание за власть и политические неурядицы, военные марионетки упорно прибегают к конфронтационным шагам, нацеленным против КНДР", - считает ЦТАК. "Ясно как божий день, что США сыграли свою роль в провокации военных марионеток", - говорится в публикации.

"Американский хозяин требует, чтобы марионеточная Республика Корея продолжила "играть роль верного" ударного отряда в гегемонистской стратегии [США] вне зависимости от того, впала ли [Республика Корея] в хаос или нет", - продолжили авторы комментария.

Журналисты отметили, что "сброд, заменяющий арестованных боссов" в южнокорейской армии, "позволил себе резкие высказывания", такие как "кара посредством превосходящей силы", "тяжелая цена", которые "даже затмили предшественников". В результате событий военного положения несколько южнокорейских командиров были отстранены от должности и стали фигурантами дел о мятеже. Президент Юн Сок Ёль был арестован, ему предъявлены обвинения в организации восстания.

"Но серьезнее то, что параллельно с безрассудными высказываниями делаются шаги по наращиванию арсеналов", - сказано в материале. ЦТАК указывает, что Республика Корея планирует закупить у США вертолеты для противолодочной борьбы, собирается ускорить принятие на вооружение разведывательных дронов. Также недавно начало свою работу специализированное военно-морское командование, под руководство которого переданы эсминцы с системами противоракетной обороны Aegis.