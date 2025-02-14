Раскрыт масштаб разрушенного ВСУ культурного наследия в Курской области

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены около 50 объектов культурного наследия (ОКН). Масштаб разрушений раскрыли в региональном министерстве по государственной охране ОКН, передает ТАСС.

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В списке поврежденных зданий оказались комплекс Белогорского Николаевского монастыря, где располагается Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, усадьба помещика Иосифа Викторова — «Дворец для любимой» в Кореновском районе, здание бывшей больницы М.И. Терещенко в поселке Глушково, где размещались филиал Курского областного краеведческого музея и детская школа искусств.

Как отметили в министерстве, список регулярно пополняется с появлением данных о новых обстрелах ВСУ. Так, в декабре 2024 года в результате ракетного удара по Рыльску повреждения разной степени получили 17 объектов культурного наследия.

« Э т о л и ш ь п р е д в а р и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я . К а к т о л ь к о п о з в о л и т о п е р а т и в н а я о б с т а н о в к а , б у д е т п р о в е д е н а о ц е н к а у щ е р б а , н а н е с е н н о г о к у л ь т у р н о м у н а с л е д и ю » , — у т о ч н и л и в в е д о м с т в е .

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее врио главы российского региона Александр Хинштейн рассказал о списке из 158 населенных пунктов, где как минимум в 16 из них есть дома полностью или частично разрушенные.