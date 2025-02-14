Над Старооскольским округом Белгородской области сбили несколько БПЛА

Система ПВО Белгородской области сбила несколько украинских беспилотников над Старооскольским округом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

Как отметил Гладков в своем Telegram, силы ПВО сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Старооскольским округом. Пострадавших и повреждений нет. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее силы ПВО сбили воздушную цель в Славянске-на-Кубани.