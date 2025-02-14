Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Воздушных силах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Военно-воздушных силах (ВВС) страны. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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По словам украинского лидера, он провел беседу с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Во время разговора Зеленский обратил внимание на необходимость укрепить воздушные силы страны, а именно военную авиацию. «Поручил председателю переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубевым и доложить о возможности соответствующей кадровой смены в воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушных сил», — рассказал он.

3 февраля сообщалось, что российская авиация сбила украинский тяжелый истребитель Су-27 с пилотом ВВС Иваном Болотовым. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России. Как рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, данный боец считался в Киеве асом.