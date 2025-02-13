Украинский офицер раскрыл, сколько у ВСУ осталось боеприпасов

Украинский офицер рассказал, что в ряде бригад (Вооруженных сил Украины) ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, имеющихся запасов хватит на несколько недель.

© Газета.Ru

Его слова приводит агентство Associated Press (AP).

« З а п а с а , к о т о р ы й у н а с с е й ч а с и м е е т с я , ч т о к а с а е т с я б о е п р и п а с о в , х в а т и т н а д в е - т р и н е д е л и , в о з м о ж н о , м е с я ц » , — з а я в и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

АР при этом пишет, что украинский офицер поддерживает общение с 40 бригадами ВСУ. По его мнению, проблему дефицита боеприпасов не решить без помощи союзников.

13 января советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Украина должна активно решать проблему нехватки живой силы в рядах ВСУ, чтобы стабилизировать фронт. По его словам, речь идет не только об оружии, боеприпасах и выписывании дополнительных чеков. Линия фронта должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности, указал советник президента.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что его страна не может продолжать финансировать украинскую армию из-за нехватки средств. Без поддержки США Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на первые шесть месяцев 2025 года, отметил министр.