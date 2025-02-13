Авианосец США столкнулся с торговым кораблем в Средиземном море

Американский авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым кораблем Besiktas-M в Средиземном море. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в пресс-службе шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

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Авария произошла в 0:46 по московскому времени неподалеку от Порт-Саида. К текущему моменту каких-либо данных о жертвах или пострадавших нет. Само военное судно серьезных повреждений не получило.

— Д в и г а т е л ь н ы е у с т а н о в к и н е п о с т р а д а л и и н а х о д я т с я в б е з о п а с н о м и с т а б и л ь н о м с о с т о я н и и . И н ц и д е н т р а с с л е д у е т с я , — п е р е д а е т с о о б щ е н и е В М С США РИА Новости.

Другая авария произошла в начале октября, когда два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у стамбульского района Ускюдар. Тогда несколько суден были направлены для буксировки кораблей к причалу Ахыркапы в Мраморном море.

Еще один инцидент случился в январе прошлого года: два минных тральщика ВМС Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне, оба получили повреждения обшивки. В том же месяце представители подразделение войск заявили об очередном нападении на судно около берегов Йемена.