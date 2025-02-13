Авианосец США столкнулся с торговым кораблем в Средиземном море
Американский авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым кораблем Besiktas-M в Средиземном море. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в пресс-службе шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.
Авария произошла в 0:46 по московскому времени неподалеку от Порт-Саида. К текущему моменту каких-либо данных о жертвах или пострадавших нет. Само военное судно серьезных повреждений не получило.
— Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии. Инцидент расследуется, — передает сообщение ВМС США РИА Новости.
Другая авария произошла в начале октября, когда два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у стамбульского района Ускюдар. Тогда несколько суден были направлены для буксировки кораблей к причалу Ахыркапы в Мраморном море.
Еще один инцидент случился в январе прошлого года: два минных тральщика ВМС Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне, оба получили повреждения обшивки. В том же месяце представители подразделение войск заявили об очередном нападении на судно около берегов Йемена.