Стало известно, что предпримет Украина после разгрома в Курской области

После полного разгрома сил ВСУ в Курской области украинские спецслужбы будут проводить диверсии в регионе, предположил политолог Александр Перенджиев. Он уточнил, что в области будут действовать «спящие ячейки» и агенты СБУ. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Эксперт заметил, что военные успехи ВС РФ в Курской области могут подтолкнуть к провокациям украинскую сторону не только на других направлениях СВО, но и на территории страны.

Названа причина вывода из Суджанского района элитного батальона ВСУ

Также ВСУ могут атаковать границы Белгородской и Брянской областей, предупредил аналитик.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут нанести удары со стороны Свердликова или двинуться по линии Грайворон — Красная Яруга в Белгородской области.

« Э т и н а с е л е н н ы е п у н к т ы н а х о д я т с я н а г р а н и ц е , п о э т о м у к н и м т а к о е « в н и м а н и е » . Н о э т о у ж е л е с о с т е п и , в к о т о р ы х з а д е р ж а т ь с я , з а ц е п и т ь с я о ч е н ь с л о ж н о , э т о н е г о р о д с к а я ч е р т а » , — з а м е т и л в о е н н ы й э к с п е р т Василий Дандыкин.

По его мнению, в дальнейшем ВСУ будут совершать рейды, вербовать агентов для проведения терактов, устраивать налеты беспилотников, травить колодцы.