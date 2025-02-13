Стало известно, что предпримет Украина после разгрома в Курской области
После полного разгрома сил ВСУ в Курской области украинские спецслужбы будут проводить диверсии в регионе, предположил политолог Александр Перенджиев. Он уточнил, что в области будут действовать «спящие ячейки» и агенты СБУ. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Эксперт заметил, что военные успехи ВС РФ в Курской области могут подтолкнуть к провокациям украинскую сторону не только на других направлениях СВО, но и на территории страны.
Названа причина вывода из Суджанского района элитного батальона ВСУ
Также ВСУ могут атаковать границы Белгородской и Брянской областей, предупредил аналитик.
Ранее сообщалось, что ВСУ могут нанести удары со стороны Свердликова или двинуться по линии Грайворон — Красная Яруга в Белгородской области.
«Эти населенные пункты находятся на границе, поэтому к ним такое «внимание». Но это уже лесостепи, в которых задержаться, зацепиться очень сложно, это не городская черта», — заметил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его мнению, в дальнейшем ВСУ будут совершать рейды, вербовать агентов для проведения терактов, устраивать налеты беспилотников, травить колодцы.