Глава Пентагона и министр обороны ФРГ обсудили урегулирование на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Германии Борис Писториус обсудили усилия по достижению мира на Украине и необходимость лидерства Европы в вопросе безопасности на континенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

Отмечается, что разговор Хегсета и Писториуса состоялся в рамках двусторонней встречи.

« О н и о б с у д и л и п о д д е р ж к у д и п л о м а т и ч е с к и х у с и л и й п о д о с т и ж е н и ю д л и т е л ь н о г о м и р а н а Украине, необходимость европейского лидерства в континентальной безопасности и близкую дружбу между народом Германии и военнослужащими США с их семьями в ФРГ», — говорится в тексте.

Еще одной темой встречи Хегсета и Писториуса стал вопрос увеличения расходов на оборону со стороны союзников Соединенных Штатов.