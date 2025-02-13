Глава Пентагона и министр обороны ФРГ обсудили урегулирование на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Германии Борис Писториус обсудили усилия по достижению мира на Украине и необходимость лидерства Европы в вопросе безопасности на континенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

Глава Пентагона и министр обороны ФРГ обсудили урегулирование на Украине
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Отмечается, что разговор Хегсета и Писториуса состоялся в рамках двусторонней встречи.

«Они обсудили поддержку дипломатических усилий по достижению длительного мира на Украине, необходимость европейского лидерства в континентальной безопасности и близкую дружбу между народом Германии и военнослужащими США с их семьями в ФРГ», — говорится в тексте.

Еще одной темой встречи Хегсета и Писториуса стал вопрос увеличения расходов на оборону со стороны союзников Соединенных Штатов.

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