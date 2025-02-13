Глава Пентагона и министр обороны ФРГ обсудили урегулирование на Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Германии Борис Писториус обсудили усилия по достижению мира на Украине и необходимость лидерства Европы в вопросе безопасности на континенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.
Отмечается, что разговор Хегсета и Писториуса состоялся в рамках двусторонней встречи.
«Они обсудили поддержку дипломатических усилий по достижению длительного мира на Украине, необходимость европейского лидерства в континентальной безопасности и близкую дружбу между народом Германии и военнослужащими США с их семьями в ФРГ», — говорится в тексте.
Еще одной темой встречи Хегсета и Писториуса стал вопрос увеличения расходов на оборону со стороны союзников Соединенных Штатов.