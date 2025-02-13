Элитный 501-й батальон морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ) выведен из Суджанского района Курской области из-за больших потерь в личном составе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник отметил, что эта информация подтверждается в закрытых военных чатах и каналах противника.

« 5 0 1 - й б а т а л ь о н м о р с к о й п е х о т ы 3 6 - й о т д е л ь н о й б р и г а д ы м о р с к о й п е х о т ы В М С У в с у д ж а н с к о м п р и г р а н и ч ь е п о л у ч и л о г р о м н ы е п о т е р и в л и ч н о м с о с т а в е , о н и п р е в ы с и л и 5 0 % о т о б щ е й ч и с л е н н о с т и п о д р а з д е л е н и я » , — п о я с н и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По его словам, командование пытается собрать батальон заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области.

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

Источник уточнил, что из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение батальона идет «по остаточному принципу».

Ранее сообщалось, что в районе села Свердликово в Курской области свыше 500 солдат и офицеров ВСУ попали в «огневой мешок». Российские военные окружили их в ходе контрнаступления со стороны реки Локни,