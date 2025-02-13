Командование ВСУ вывело из-под Суджи батальон морпехов на фоне больших потерь

Элитный 501-й батальон морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ) выведен из Суджанского района Курской области из-за больших потерь в личном составе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник отметил, что эта информация подтверждается в закрытых военных чатах и каналах противника.

«501-й батальон морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ в суджанском приграничье получил огромные потери в личном составе, они превысили 50% от общей численности подразделения», пояснил собеседник агентства.

По его словам, командование пытается собрать батальон заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области.

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Источник уточнил, что из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение батальона идет «по остаточному принципу».

Ранее сообщалось, что в районе села Свердликово в Курской области свыше 500 солдат и офицеров ВСУ попали в «огневой мешок». Российские военные окружили их в ходе контрнаступления со стороны реки Локни,

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