Появилось видео, как дрон ВС РФ спасает другой БПЛА из плена "Бабы-Яги"

Драматичный воздушный бой между дронами разыгрался в зоне СВО. Российский дрон при попытке сбить "Бабу-Ягу" ВСУ сам попал к ней в плен, и ему на выручку полетел "товарищ".

Необычное видео публикуют Telegram-каналы "Старше Эдды" и "Повернутые на войне". На кадрах видно, как дрон-перехватчик ВС РФ решил испортить ночную охоту "Бабе-Яге", но все пошло не по плану.

Он не очень удачно метнул в нее сетку и сам зацепился за вражеский коптер. По сути, беспилотник оказался в плену. "Баба-Яга" понесла его в свое логово.

Операторы не могли допустить, чтобы "Мавик" оказался в руках врага, и отправили ему на выручку дрон-камикадзе "Упырь". Тот успешно подбил "Бабу-Ягу".