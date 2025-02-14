Истребители МиГ-35 и Су-30МКИ превосходны. Такую оценку самолетам российского производства дала бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма. Об этом сообщает ТАСС.

« Р о с с и й с к и е и с т р е б и т е л и п р е в о с х о д н ы , и и н д и й с к и е В В С и с п о л ь з о в а л и и х с с а м о г о н а ч а л а — 1 9 5 0 - х и 1 9 6 0 - х г о д о в . И м е н н о п о э т о м у о н и с о с т а в л я ю т о с н о в у б о е в о г о ф л о т а и н д и й с к и х В В С » , — с к а з а л а п и л о т в р а м к а х а в и а с а л о н а A e r o I n d i a 2 0 2 5 в Бангалоре (Индия).

По словам летчика, которая имеет опыт управления МиГ-35 и Су-30МКИ, результаты боевого применения российских самолетов «всегда были отличными». Шарма заметила, что «двухмоторный истребитель всегда считается более безопасным, чем одномоторный».

В сентябре издание Defense News сообщило, что Индия закупит 240 высокотемпературных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги для многофункциональных истребителей Су-30МКИ.

В августе издание Army Recognition заметило, что индийские Су-30МКИ захотели превратить в самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.